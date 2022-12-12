TRABZONSPOR HABERİ: Eren Elmalı için transfer açıklaması!

Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı için menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması geldi. İtalyan basınına konuşan Söğüt, "Mükemmel oyuncularla çalışıyorum. Bunlardan biri Marek Hamsik ile birlikte Trabzonspor'da, Eren Elmalı. Türk milli Takımı'nda da forma giydi. 22 yaşında ve kesinlikle en iyi kulüplerden birine transfer olacak. Bunu yüzde yüz biliyorum. O harika bir savunma oyuncusu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 22:48