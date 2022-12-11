Abdullah Avcı sitem etmişti! Trabzonspor'da iki isim yolcu...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından oyuncularını sert bir şekilde eleştirdi. Avcı, "Trabzonspor kimseyi beklemez. 3.4 aydır performansını beklediğimiz isimler var." demişti. İşte Avcı'nın gözden çıkardığı iki isim... | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 16:21