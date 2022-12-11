Nwakaeme'nin yerine transfer edildikten sonra ilk etapta adaptasyon sorunu yaşayan ancak hiç pes etmeyen Mahmoud Trezeguet, ligde ve Avrupa'da çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans göstermişti. Fanatik'in haberine göre Mısırlı yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok önem verdiği Antalya kampında bir kez daha kalitesini sergiledi. 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan Mısırlı kanat oyuncusu, Hull City ve Crystal Palace maçlarında attığı gollerle de alkış aldı. Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hücum silahı olan Trezeguet, Visca'nın dönüşüyle birlikte hücumda rahatlamış gözüküyor. Daha geniş alanlar bulan ve ikinci forvet gibi sık sık ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.