Trezeguet Trabzonspor Fenerbahçe derbisini bekliyor

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da gözler Trezeguet'e çevrildi. Mısırlı futbolcu, bordo-mavililerin şu anda en formda ismi olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 09:57