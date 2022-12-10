Kasımpaşa ile 1-1 biten hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve kamp ile hazırlık maçlarını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularına ateş püskürdü.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyunculara sert sözler! "Gerekirse altyapıdan oynatırım"
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüre Trabzonspor ile Kasımpaşa, Kocaeli'de oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Maçtan sonra Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını sert bir dille uyardı. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Avcı şu sözleri kaydetti: "Trabzon ve arkasından Antalya sürecinin son günü. 22 maçlık yaptığımız genel analizler, oynadığımız Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi, lig süreci. Çok yukarıda değiliz, aşağıda değiliz. İyi miyiz, kötü müyüz? Arada giden, gri giden durumumuz vardı. Ritüelden çıkıp daha iyi ve daha yüksek enerjili hale getirmemiz gerekiyordu. Her şeyin içinde varız ama biraz daha net olmamız lazım.
İlk yarıda oynarken tespit ettiklerimiz; oyun ve oyuncu üzerinden bir takım durumlar vardı. Bunu önce oyuncularla paylaştık, oyun planlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu üzerinden bazı mevkilerde fazla oynamadan bunu gerçekleştirmeye çalıştık.