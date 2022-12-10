"ARTIK YARIŞ BAŞLIYOR, KİMSEYİ BEKLEMEYECEĞİM"

Kampın büyük bölümünden memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara mesajım olsun. Bütününde doğru işler var. Daha iyisini yapabilmek, her yerde yarışmak ve sonuç almak için, benim olduğum her yerde yarış vardır, Trabzonspor olduğu her yerde yarış vardır. Biz başardık, yine başarabiliriz.