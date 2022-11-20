Trabzonspor'a Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Süper Lig'de 2. haftada oynanan Hatay maçının 40. dakikasında kolu kırılan ve uzun zamandır forma giyemeyen Boşnak yıldız, sakatlığını artık tamamen atlattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da sakatlardan iyi haberler geliyor. 2. haftadaki Hatay maçının 40. dakikasında kolu kırılan ve uzun zamandır forma giyemeyen Visca, sakatlıklığını atlattı ve fiziksel olarak iyi durumda. Teknik ekip ve taraftarların sabırsızlıkla geri dönmesini beklediği 32 yaşındaki Boşnak sağ kanat, çalışmalarına devam ediyor. Visca, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma katkı vermek istiyorum, futbol oynamak istiyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım" dedi. Trabzonspor sağlık ekibi de Visca'nın sakatlık sürecini atlattığını ve bundan sonraki süreci teknik ekibin koordine edeceğini açıkladı.