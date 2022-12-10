Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı Umut Bozok, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Aklı derbide! Umut Bozok'tan flaş Fenerbahçe sözleri
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yıldız golcü Umut Bozok önemli açıklamalarda bulundu. Bozok, "Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum. Kendimi hazır hissediyorum." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Fazla forma şansı bulamadığı bordo-mavili takımda etkisiz kalan 26 yaşındaki forvet, ligde 9 maçta 2 gol attı.
Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlayarak, 393 dakika süre aldı.