Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile Kasımpaşa, Kocaeli'de hazırlık maçı yaptı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Kasımpaşa, Kocaeli Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçı hakem Levent Gümüşdere yönetirken yardımcılığını ise Cankut Gönenç ve Oğuzhan Yiğitkarpuz yaptı. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Enes Kanpara üstlendi.

Trabzonspor, müsabakaya Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Edin Visca, Bakasetas, Trezeguet ve Umut Bozok 11'i ile başladı. Kasımpaşa'da ise Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Ryan Donk, Petretta, Celina, Mickael Tırpan, Ben Ouannes, Hajradinovic, Tunay Torun ve Cedric Bahoken ilk on bir başlayan kadro oldu.

Bordo-mavililer, 16. dakikada rakipten seken topu cezalandıran Umut Bozok ile 1-0 öne geçti. 82. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall'un yerde kaldığı pozisyonda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: