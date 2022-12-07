Trabzonspor 2-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına kaçtı C. Palace yakaladı!
Dünya Kupası nedeniyle çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaştı. Zorlu mücadele 2-2 sona erdi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 20:52 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022- 21:11
Dünya Kupası nedeniyle çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaştı.
Trabzonspor'da golleri Trezeguet ve Umut Bozok kaydetti.
Crisytal Palace cephesinde ise Edouar ve Mateta kaydetti.
Mücadele 2-2 sona erdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
DİĞER HABERLER