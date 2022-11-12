Trabzonspor'da sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi.
Bordo-mavililerde sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı.
61saat'in haberine göre; milli futbolcunun ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.
DÖNÜŞ SÜRESİ 1.5 AY UZADI
Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı.
Bordo-mavililerde daha önce Serkan Asan da aynı sorunu yaşamış ve tekrar bıçak altına yatmıştı.