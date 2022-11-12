TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den kötü haber!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun ameliyat edildiği sol dizinin enfeksiyon kaptığı ve sahalara dönüş tarihinin uzadığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2022- 14:00