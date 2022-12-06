Bordo- mavili takımın şu an boş olan 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki yabancı oyuncu kontenjanı için çalışmalar sürüyor.
Trabzonspor'da Adrian Sut hamlesi! Teknik heyetten tam not...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın özellikle orta saha konusundaki talebi üzerine harekete geçen yönetim bir süredir yakın takipte olduğu Adiran Sut için girişimlere başlayacak. İşte transfere dair son detaylar...| TS SPOR HABERLERİ
Bordo- mavili takımın şu an boş olan 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki yabancı oyuncu kontenjanı için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda bir süredir konuşulan Rumen oyuncu Adrian Sut gündemdeki isim.
Fotomaç'ın haberine göre genç oyuncu için scout ekibinin ve kasetlerini izleyen teknik ekip yetkililerinin olumlu görüş bildirmesi üzerine düğmeye basıldı.