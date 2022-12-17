Trabzonspor Samsunspor maçı biletleri satışa çıkıtı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bordo-mavililerde en düşük bilet 40 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı 200 TL oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 12:54