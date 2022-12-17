Trabzonspor Samsunspor maçı biletleri satışa çıkıtı
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bordo-mavililerde en düşük bilet 40 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı 200 TL oldu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 12:54
Karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Vip Platinum: 200 TL
Vip Gold: 150 TL
Vip Silver: 100 TL
Batı Tribünler: 60 TL
Doğu Tribünler: 50 TL
Fırtına Tribün: 45 TL
Kale Arkası Tribünleri: 40 TL
Misafir Takım Tribün: 50 TL