Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.
Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City karşılaşmasını değerlendirdi!
Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırklıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında İngiliz temsilcisi Hull City ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel de müsabakayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.