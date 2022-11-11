Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Zemin bu anlamda çok sağlıklı durmuyor. Ekrandan güzel gözükebilir ama iyi durmuyor" ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

"Topa sahip olacağız ama belli bir yerde olacağız. Zemin bu anlamda çok sağlıklı durmuyor. Ekrandan güzel gözükebilir ama iyi durmuyor. Çalıştığımız opsiyonlar var. Birçok detaya çalıştık. Vazgeçmeden devam edeceğiz."

"22. resmi maç. Dünya Kupası öncesi son müsabakamızı oynayacağız. Ömer Erdoğan, antrenör ve oyun kalitesinin yükselmesini sağlayan hocalardan bir tanesi. Oyun kurma planları var. Üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağız, ikide ne yapacağız bunlara çalıştık."

"Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmeden devam edecektir. Daha önce de söylediğim gibi, ara bize son derece iyi gelecek. İki tane sakat dönecek. Tekrarlarımız daha fazla olacak."