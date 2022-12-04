Trabzonspor'dan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne özel anlamlı bir davranış geldi. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini Bartın Maden Ocağı'na bağışladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini Bartın Maden Ocağı'na bağışladık."Trabzonspor Kulübü olarak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde, Bartın'da yaşanan elim maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek amacıyla başlattığımız 'Kurtaran Eller' kampanyasının sona ermesiyle birlikte kaptanımız Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı'na bağışladık. "Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, tekrardan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyoruz!" ifadeleri yer aldı.