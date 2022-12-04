Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Anthony Nwakaeme'nin burada Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü öne sürülmüştü.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da sürpriz Anthony Nwakaeme gelişmesi!
Suudi Arabistan Ligi takıımlarından Al-Fayha'da top koşturan Anthony Nwakaeme'nin, takımında mutsuz olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nijeryalı kanat oyuncusu, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Sezon başından Trabzonspor'dan ayrılan yıldız isim, bordo mavililerden hamle bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Nijeryalı sol kanadın, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma imza atacağı dillendirilirken, farklı bir iddia ortaya atıldı.
Nwakaeme'nin yakınındaki isimlerin iddiasına göre; 33 yaşındaki deneyimli yıldız, Trabzonspor'a dönmek ve futbola bu çok sevdiği şehirde nokta koymak istiyor.