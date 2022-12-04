"AKLI TRABZONSPOR'DA!"

Karadeniz gazetesinin haberine göre; Bordo-mavili camiayı yakın olan bu isim, "Nwakaeme için Beşiktaş çok istekli. Şenol Güneş onu N'Koudou'nun yerine düşünüyor. Ancak Nwakaeme'nin aklı hala Trabzonspor'da.