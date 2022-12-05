Trabzonspor'da Abdullah Avcı kararını verdi! Transfer...

Trabzonspor transfer haberi: Bordo-mavililerde tecrübeli oyuncu Marek Hamsik'in sezon sonunda futbola veda etmesi ihtimali bulunuyor. Bunun üzerine Karadeniz Fırtınası, orta saha takviyesi için arayışlara başladı. Abdullah Avcı bu konuda kararını verdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 13:58