Trabzonspor'da Onur Bulut sesleri!
Trabzonspor Ankaragücü ile Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde bir yandan da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Abdullah Avcı'nın da ısrarcı olduğu Onur Bulut konusunda flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 10.11.2022- 06:40
Bordo-mavililer konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, gelen haberlere göre taraflar anlaşmak üzere. Temasların devam ettiği, arada küçük detayların kaldığı ve transferde mutlu sonun çok yakın olduğu belirtiliyor.
Kulüplerin anlaşmasından sonra Fırtına, Onur ile masaya oturacak. 1.79 boyundaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem Trabzonspor beni istemişti.
Kulübüm nasıl uygun görürse ona göre davranırım. Hayırlısı olsun" diyerek yeşil ışık yakmıştı. Onur'un Kayserispor ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Bu sezon 12 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu; 2 gol, 1 asist üretti. Onur'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.