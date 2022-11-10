Trabzonspor'da Onur Bulut sesleri!

Trabzonspor Ankaragücü ile Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde bir yandan da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Abdullah Avcı'nın da ısrarcı olduğu Onur Bulut konusunda flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 06:40