Trabzonspor hazırlıklarına 9 eksikle devam etti!

Trabzonspor, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idmana, milli takımlar sebebiyle izinli olan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması bulunan Djaniny, izinli Montassir Lahtimi ve kas spazmı yaşayan Eren Elmalı katılmadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 12:50