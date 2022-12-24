Trabzonspor'da Marc Bartra Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Sahada her şeyi uyguladık!"
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası bordo mavililerde Marc Bartra açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.12.2022- 21:50
Deneyimli savunma oyuncusu, "Ameliyat olmayacaktım ama nefes almakta sorun yaşıyordum. Hazırlık maçlarını kaçırıp, lige yetişecektim. Koruyucu tedavi yeterli olmadığı için ameliyat oldum." dedi.
Bartra, konuşmasını, "Çok ama çok mutluyum. 3 puandan öte, bu yapabilme gücünü gösterdik. Arada çok büyük çalıştık. Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sahada her şeyi çok iyi uyguladık." sözleriyle tamamladı.