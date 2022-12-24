Trabzonspor'da Maxi Gomez Fenerbahçe'ye attığı golü değerlendirdi!
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası bordo mavililerde Maxi Gomez açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.12.2022- 21:45
Gomez, "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık." dedi.
Mücadeledeki ilk golü atan Uruguaylı futbolcu, "Gol atmak önemli. Ama takımın mücadelesine yardımcı olmak daha önemli." diye konuştu.