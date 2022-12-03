Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Vincent Aboubakar Trabzonspor'a doğru
Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililer, ocak ayında golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda, Arabistan basınından sürpriz bir iddia geldi. Beşiktaş'ın eski santforu ve Kamerun Milli Takım'ının yıldızı Vincent Aboubakar, Trabzonspor'a yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavililer ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.