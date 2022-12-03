TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Vincent Aboubakar Trabzonspor'a doğru

Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililer, ocak ayında golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda, Arabistan basınından sürpriz bir iddia geldi. Beşiktaş'ın eski santforu ve Kamerun Milli Takım'ının yıldızı Vincent Aboubakar, Trabzonspor'a yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 09:11