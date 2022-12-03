Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Hull City maçını canlı olarak A Spor'dan izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Hull City maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Umut.
Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Seri, Slater, Simons, Jarvis.