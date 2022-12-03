TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'un gözü Samet Akaydın'da!

Trabzonspor'da gözler Samet Akaydın'a çevrildi. Bordo-mavililer özellikle sağ stoper için yerli arayışı için ilk sıraya aslen Trabzon doğumlu olan oyuncuya çevirdi. İşte son detaylar... | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 10:54