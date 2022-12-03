Ara transfer sezonunda bir yerli transfer takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'un gözü Samet Akaydın'da!
Trabzonspor'da gözler Samet Akaydın'a çevrildi. Bordo-mavililer özellikle sağ stoper için yerli arayışı için ilk sıraya aslen Trabzon doğumlu olan oyuncuya çevirdi. İşte son detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Son şampiyon, Abdullah Avcı yönemininde gelecek ve gidecek oyuncuları belirliyor.
Karadeniz fırtınası bu bağlamda, adaylarını belirledi.