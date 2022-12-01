Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha, "Futbola devam edecek miyim bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey, yaza kadar Trabzonspor'la sözleşmem olduğu ve önceliğim bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bittikten sonra ailemle beraber oturup bunu konuşuruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız orta saha, kontrat durumuyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Futbola devam edecek miyim bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey, yaza kadar Trabzonspor'la sözleşmem olduğu ve önceliğim bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bittikten sonra ailemle beraber oturup bunu konuşuruz."

"Geçen sezon lige iyi bir başlangıç yaptık ve lig sonuna kadar devam ettirdik. Bu sene işler biraz daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. İlk 8 takım 7 puan farkla sıralanıyor. Tepeyle aramızda 6 puanlık küçük bir fark var. Bu ara kapanabilir."

"Şu an bildiğim tek şey, sezon sonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmem var. Tek düşündüğüm şey, bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bitince neyin daha iyi olacağına ailemle birlikte karar vereceğiz."

"Sadece rakamlar üzerinden konuşursanız, savunmadaki durumumuz iyi değil. En iyi savunmayı yapan ligi kazanır. Bunun üzerine çalışıp gelişeceğiz."