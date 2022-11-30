Trabzonspor'a Artem Dovbyk transferinde rakip çıktı! İşte o teklif

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Bordo mavililer, ilk hedef olarak kadrosunu kaliteli bir golcüyle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda görüşmelerine devam eden Fırtına, Artem Dovbyk'i transfer etme peşindeydi. Ancak Trabzonspor'a yıldız forvetin transferinde rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 10:31