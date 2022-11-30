Trabzonspor bu sezon hücum hattından istediği verimi alamadı.
Trabzonspor'a Artem Dovbyk transferinde rakip çıktı! İşte o teklif
Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Bordo mavililer, ilk hedef olarak kadrosunu kaliteli bir golcüyle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda görüşmelerine devam eden Fırtına, Artem Dovbyk'i transfer etme peşindeydi. Ancak Trabzonspor'a yıldız forvetin transferinde rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezon başında o bölgeyi Umut Bozok ve Maxi Gomez ile güçlendiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk 13 hafta itibarıyla beklenenin altında kaldı.
23 puanla 7. sırada bulunan Fırtına, rakip filelere 19 gol bıraktı.