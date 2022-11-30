Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Pas yaparak süren idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 20:20