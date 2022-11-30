TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Montasser Lahtimi'ye Süper Lig'den kanca!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi'ye sürpriz bir talip çıktı. Bordo mavililerde forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız için Süper Lig ekibi devreye girdi. Lahtimi ile ilgili son kararı Abdullah Avcı'nın vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022- 15:41