Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, transferde hareketli günler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Montasser Lahtimi'ye Süper Lig'den kanca!
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi'ye sürpriz bir talip çıktı. Bordo mavililerde forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız için Süper Lig ekibi devreye girdi. Lahtimi ile ilgili son kararı Abdullah Avcı'nın vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavili kulüpte ocak ayında takıma dahil olacak ve takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor.
Yönetim, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda geniş çaplı bir araştırma yapıyor.