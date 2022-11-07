Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizde Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. Bordo-mavililerin Basel ile eşleşmesinin ardından Trabzonspor - Basel maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Basel maçıyla ilgili tüm bilgiler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer aldığı Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. Bordo-mavililer, son 32 turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. Trabzonspor ile Basel arasındaki ilk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da oynanacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 23 Şubat'ta İsviçre'de gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı 16 Şubat 2023 Perşembe günü oynanacak. Saat 20.45 ya da 23.00'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.