Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları sürüyor.
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi!
Trabzonspor haberi: Bordo-mavili ekipte iç transferde hareketlilik sürüyor. Karadeniz Fırtınası, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marek Hamsik'i takımda tutmak için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
İç transferde üst üste imzaları attıran Trabzonspor, son olarak Abdülkadir Ömür'ün mukavelesini yenilemişti.
Yeni Asır'ın haberine göre; şimdi sıra Marek Hamsik'e geldi.