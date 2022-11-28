Trabzonspor'da sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez için Celta Vigo iddiaları her geçen gün artıyor... İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galiçya ekibinin eski oyuncusu ile görüşmek için izin istediğini yazdı
Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse B planı hazır! Transfer...
Trabzonspor, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer bu noktada takımdan ayrılma ihitmali olan Maxi Gomez için B planını hazırladı. İşte son detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Gomez'in Uruguay Milli Takımı ile Katar'da olması nedeniyle görüşmenin Dünya Kupası'nın ardından gerçekleşeceği belirtildi. Bu gelişme üzerine Trabzonspor da alternatif arayışına başladı.
Bu gelişme üzerine Trabzonspor da alternatif arayışına başladı.