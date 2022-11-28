SEZON BAŞINDA SONUÇ ALAMADI

Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Dovbyk sezon başında da gündeme gelmiş ancak çok yüksek bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle geri adım atılmıştı. Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Ukraynalı oyuncuların ülkeden ayrılmasına izin verilmemesi de bu transferin önündeki bir başka engel... Ancak Trabzonspor bir kez daha nabız yoklamayı planlıyor. Sezon başında 6 milyon euro'ya kadar çıkan bordo-mavililer, Dnipro ile çok sıkı bir pazarlık yaparak bu kez işi bitirmeye çalışacak.