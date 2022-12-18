Trabzonspor Kulübü'nün 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79'uncu olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Trabzonspor yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.
Trabzonspor’un 79’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğu ile ibra edildi.
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Yayın Tarihi: 18.12.2022- 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022- 13:37
Trabzonspor Kulübü'nün 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.