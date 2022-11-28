Trabzonspor, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Karadeniz ekibi, 29 Kasım'da Antalya Belek'te toplanarak kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek ve 9 Aralık'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 21 Kasım Pazartesi günü toplanarak çalışmalarının ilk bölümünü dün tamamlayan bordo-mavili takım, günü izinli geçirecek.

Karadeniz ekibi, 29 Kasım'da Antalya Belek'te toplanarak kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek ve 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz ekipleri Hull City ve Crystal Palace ile 2 hazırlık karşılaşması planladı.

Bordo-mavililer, Antalya kampının ardından 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kasımpaşa'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.