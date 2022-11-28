TRABZONSPOR HABERİ: Marc Bartra İspanya'da gündem oldu!
Trabzonspor'un başarılı stoperi Marc Bartra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İspanya'da gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 12:22
ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ
Haber61'de yer alan bilgiye göre, Marc Bartra'nın, model Jessica Goicoechea ile birlikte olduğu iddiaları İspanyol basınında yer alıyordu. Bartra konuyla ilgili olarak da, "Her şey yalan. Kimseyle birlikte değilim ve çok mutluyum" açıklaması yapmıştı.
Marc Bartra, Jessica Goicoeche ile bir fotoğrafını Instagram'da hikaye olarak yayınladı ve saniyeler geçmeden apar topar sildi.
Ancak görüntüyü gazeteci Abel Planelles kaydetmişti. Planelles'in Bartra'nın yayınladığı hikayeyi TikTok'ta paylaşması üzerine, yıldız oyuncunun bunu neden hemen sildiği hakkında dedikodular yapılmaya başlandı.