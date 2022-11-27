Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'da çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bordo-mavililer antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 gerçekleştirildi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 27.11.2022- 16:37
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına 29 Kasım Salı günü Antalya'da devam edecek.