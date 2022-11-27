Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'da çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bordo-mavililer antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 gerçekleştirildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 16:37