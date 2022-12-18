Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , Süper Lig 'de oynayacakları kritik Fenerbahçe karşılaşmasına odaklandı.
Trabzonspor'da Fenerbahçe planı hazır! Abdullah Avcı...
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da arada oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçına rağmen planlar yapıldı. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin savunma hataları üzerinde durdu. İşte Avcı'nın derbi detayı... | TS SPOR HABERLERİ...
Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , Süper Lig 'de oynayacakları kritik Fenerbahçe karşılaşmasına odaklandı.
Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasına çıkacak olan bordo mavililer, daha sonra sahasında zorlu Fenerbahçe maçını oynayacak.
Kupa nedeniyle verilen arada Fenerbahçe'yi takımına adeta ezberleten Abdullah Avcı, bu sezonun kötü gidişatını lideri yenerek son vermek ve çıkışa geçmek istiyor.