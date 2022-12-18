Trabzonspor'da 2 oyuncuya yol görüldü! Transferde kolaylık sağlanacak
Son şampiyon Trabzonspor'da bu sezon beklentileri henüz karşılaşamayan Djaniny ile Stryger Larsen için flaş bir karar alındı. 2 oyuncu için devre arası transfer döneminde teklif gelirse gereken kolaylığın sağlanacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Fırtına ara transferde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeni ile çok fazla hareket imkanına sahip değil... Ancak takımdan ayrılan oyuncu olursa yerine takviye yapılacak. Fotomaç'ın haberine göre bu kapsamda bu sezon beklenileni veremeyen Djaniny ile Stryger Larsen için 'ayrılık ihtimali' bulunuyor. Yönetim, iki oyuncu için teklif gelirse kolaylık sağlayacak. Satışın yanı sıra kiralama seçeneği de değerlendirilecek... Sezon başında Udinese'den bedelsiz gelen Larsen 21 maçta şans bulurken, 1 gol attı... 18 maçta süre alan Djaniny ise skor katkısı yapamadı. Sözleşmesi 2025'e uzatılmasına rağmen performansı düşen 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı da gözden çıkarıldı.