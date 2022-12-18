Trabzonspor'da 2 oyuncuya yol görüldü! Transferde kolaylık sağlanacak

Son şampiyon Trabzonspor'da bu sezon beklentileri henüz karşılaşamayan Djaniny ile Stryger Larsen için flaş bir karar alındı. 2 oyuncu için devre arası transfer döneminde teklif gelirse gereken kolaylığın sağlanacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 06:40