Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta forvet hattının iki önemli ismi Maxi Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamayan Trabzonspor, forvet hattına sorun çözücü isim bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor'un forvet hattına son 3 yılda Sörloth ve Cornelius damga vurmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devi, bu bölgeye kesin ve kalıcı bir çözüm arayışında. Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı forvet adayı. Sezon başında da Fırtına'da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor.

KONTENJAN AÇILACAK

Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Gomez'in Celta Vigo'ya, Djaniny'nin ise Arabistan ekibi El İttifak'a gitme ihtimallerinin yüksek olması Dovbyk transferini zorunlu kılıyor. Her iki oyuncudan gelecek paralar da yine Dovbyk'in bonservisinde kullanılacak.

Dnipro'da bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız 14 gol attı, 4 asist yaptı.