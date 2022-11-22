Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada, Trabzonspor'da oyunculara 9 günlük izin verilmişti. Bordo-mavililerde izin sona erdi ve yapılan antrenmanla hazırlıklar devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2022- 17:08