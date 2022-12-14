Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sloven yıldız Napoli günlerinden bahsetti.

İŞTE O SÖZLER:

"Rekorlar kırılmak için vardır. Napoli formasıyla 520 maça çıktım. Bu rakamı geçmek hiç kolay değil. Bence önce Bruscolotti vardı, yıllarca rekoru elinde tuttu. Bu rekorla gurur duyuyorum. İmzayı attığımda Napoli'nin bir kulüp olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Slovakyalıyım ve Napoli'ye gelir gelmez futbolun çok başka anlamlara geldiğini fark ettim. Napoli taraftarının kalbine, gönlüne herkes giremez. Her zaman Napoli'yi seveceğim, sonsuza dek bu aşk devam edecek. Napoli'de geçirdiğim 12 yılda her şeyi kazandım.

Slovakya'daki kasabada kendi futbol akademimi açtım; Hams AC! Ayrıca bir futbol tesisi inşa ediyorum. Başka Hamsikler yetiştirmek istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra bu akademiye her şeyimi vereceğim. Kulüpten Mertens, Insigne ve Koulibaly'nin aynı anda ayrılması beni çok üzdü. Napoli taraftarları için üç büyük semboldü. Kulübü tesmil ediyorlardı. Bu açıdan bakınca taraftarlar adına moral bozucu bir durumdu. Ancak, yerleri harika doldu. Kim Min-Jae, Kvaratskhelia ve Osimnhen harika futbolcular.

2017/18'de şampiyonluğa çok yakındık. Bitime 3 maç kala şampiyonluk elimizdeydi ve kaybettik. Lig böyledir işte. Çok üzülmüştüm. Napoli sezona çok güçlü başladı. Sezonun henüz ortasındayız. Ancak, Napoli karşısına kim çıkarsa çıksın herkesi mahvediyor. Tren gibi gidiyorlar. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederler."