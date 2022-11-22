Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına şimdiden başlayan Trabzonspor, yabancı oyuncu kadrosuna katabilmesi için takımdan bazı isimlerle yollarını ayırması gerekecek. Fırtına'da Djaniny gönderilecek isimler arasında yer alırken, resmi teklifin olmadığı belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 23 puan toplayan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililerin yeni isimleri kadrosuna katmak için yabancı futbolcularla yollarını ayırması gerekirken Djaniny, gönderilecek isimler arasında yer alıyordu.

"TEKLİF YOK"

Fotomaç'ın haberine göre; yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny Semedo'nun adı geçiyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu, El İttifak'ın radarında. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.

Menajerlerin, bonservis bedelini sorduğu öğrenildi. Yönetim, Djaniny için talep edilecek rakam henüz belirlemedi. Ancak kontenjanda yer açılması için uygun şartlar oluşturmaya çalışılacak.