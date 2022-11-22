Hücum hattına kaliteli bir oyuncu almak isteyen Trabzonspor, Artem Dovbyk için harekete geçti. Dnipro'da forma giyen başarılı golcüyü uzun süredir takip eden teknik heyet ve yönetimin, şartların oluşması halinde ara transfer döneminde yeni bir hamle yapmayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Lige verilen Dünya Kupası arasında gözler bir kez daha transfere çevrildi... Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemindeki isim ise yine Artem Dovbyk. Dnipro'da forma giyen başarılı forveti uzun süredir takip eden teknik heyet ve yönetimin, şartların oluşması halinde ara transfer döneminde yeni bir hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında...Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında da ilgilenilen Dovbyk'in kontratının son yılına girecek olması bu kez umutları artırıyor.

21 MAÇTA 15 GOL ATTI



Başarılı çizgisini sürdüren Artem Dovbyk, Ukrayna Ligi'nde bu sezon 13 maçta 10 gol kaydederken, 2 de asist gerçekleştirdi. UEFA Konferans Ligi'nde ise E Grubu'nda 5 gol+2 asiste imza atarak takımının ikinci olarak play-off maçı hakkı kazanmasında önemli rol oynadı... Andreas Cornelius'un ayrılması, Djaniny Semedo'nun da bu sezon büyük form düşüşü yaşaması nedeniyle bordomavili ekipte, gol yollarına taze güç aranıyor... Transfer edilmesi halinde Artem Dovbyk'in hücum hattına güç katacağı ifade ediliyor.



Ukrayna Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen Dovbyk, 6 gol attı. Genç oyuncu, forvetin yanı sıra kanatta da oynayabiliyor.