Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Marc Bartra, 2022 Dünya Kupası arasında İspanya'ya gitti. Burada açıklamalarda bulunan Bartra, transfer iddialarını ise kesin bir dille yanıtladı.

Real Betis'ten sezon başında transfer edilen Marc Bartra, 2022 Dünya Kupası arasında soluğu İspanya'da aldı. Eski arkadaşlarıyla buluşan 31 yaşındaki savunmacı, futbol okullarını ziyaret ederek minik futbolcularla bir araya geldi. Neşeli ve moralli görülen Bartra, İspanya basınında hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de olumsuz mesaj verdi.

Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, Trabzon'da bulunmaktan ve bordo-mavili formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

31 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'a 1.25 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.