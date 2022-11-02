Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. haftasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Macar ekibi ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 02.11.2022- 19:03
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularla yaptığı analiz toplantısı nedeniyle 15 dakika gecikmeli başlayan antrenmana uzun süre sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Edin Visca, katılmadı. Takımla sahaya çıkan Visca, kendisine belirlenen program dahilinde çalıştı. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.