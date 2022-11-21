Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Elmalı, takımda çok önemli bir yere sahip oldu. Milli futbolcu, şu ana kadarki periyotta tam 25 maç oynadı.

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, şu ana kadarki periyotta tam 25 maç oynadı.

Bordo-Mavili takımda lig, Avrupa ve Süper Kupa'da toplam 21 karşılaşmaya çıkan ve en çok forma giyen isim olan Eren, A Milli Takım'da da Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının ardından İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık mücadelelerinde de görev yaptı.

BELEK'TE ANTRENMAN KAMPI

Süper Lig 'e verilen milli arada 8 gün izin yapan Trabzonspor, çalışmalara başlıyor. Antalya'da 11 günlük kamp yapacak olan Bordo-mavililer, 29 Kasım'da Trabzon'a dönecek. Fanatik'in haberine göre; Dünya Kupası'nda bulunan Larsen ve Gomez dışında tüm oyuncular, Belek'teki kampta yer alacak. Abdullah Avcı, Antalya'da 2 hazırlık maçı oynanmasını planlıyor.