Trabzonspor, H Grubu son maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Ferencvaros'u ağırlayacak. Bordo mavililer, grupraki son maç öncesi tur atlamak istiyor. Grupta 3. sırada yer alan Fırtına'nın tur atlama ihtimalleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililerin gruptaki diğer rakiplerine göre işi biraz daha zor.
Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Fırtına'ya sadece 3 puan yetmiyor.