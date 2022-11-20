Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'a geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Marek Hamsik, 2022 Dünya Kupası için verilen arada İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Efsanesi olan Napoli'nin Serie A'daki durumunu değerlendiren Slovak oyuncu, ayrıca emeklilikle ilgili gelen soruyu da yanıtladı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Trabzonspor'un 2021 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Marek Hamsik, bordo-mavili takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Fırtına'da Slovak oyuncu; bir Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanırken, 2022 Dünya Kupası için verilen arada İtalyan basınından Canale 21'e konuştu. Haziran 2023'e Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki isim, ne zaman emekli olacağıyla ilgili de konuştu. Hamsik sahalara nasıl veda edeceğini de açıkladı.

Emeklilik planıyla ilgili konuşan deneyimli yıldız, "Henüz bunu düşünmedim ama fazla zamanım kalmadı. Napoli'de büyük bir partiyle futbola veda etmeyi çok isterim." dedi.

İtalyan kulübündeki günlerine değinen Hamsik, "Takımdaki en güzel anım, harika bir kutlama olan ilk İtalya Kupası'ydı. Ayrıca orada geçirdiğim zamanı buna değdiren birkaç anım daha var." ifadelerini kullandı.

Şu anda Serie A'da lider olan Napoli'nin durumuyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Slovak oyuncu, "Dünya Kupası arası takım için iyi mi olur yoksa kötü mü olur bilmiyorum. Bıraktığı seviyede devam ederse rakipleri için çok zor olacak." şeklinde konuştu.