Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı. Son şampiyon Trabzonspor da bu kulüplerin başında geliyor. Fırtına, önceliği iç transfere vermiş, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzatmıştı. Artık sıra dış takviyelere geldi ve Karadeniz devinin listesi uzun. Fotomaç'ın haberine göre; Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı forvet adayı. Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı.

DNIPRO'DAN AYRILACAK

1.89 boyunda olan Dovbyk, sezon başında da istenmiş ama alınamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dovbyk, Dnipro'nun yeni teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Ukrayna kulübünün, Trabzonspor'a haber göndererek, "Dovbyk'i hâlâ istiyor musunuz. Gelin görüşelim" haberi gönderdiği öne sürülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüken Dovbyk'in ayrılmak istemesi bordo-mavili yöneticilerin elini güçlendiriyor.

KONTENJAN AÇILACAK

Dnipro kulübü ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Gomez'in Celta Vigo'ya, Djaniny'nin ise Arabistan ekibi El İttifak'a gitme ihtimallerinin yüksek olması Dovbyk transferini zorunlu kılıyor. Her iki oyuncudan gelecek paralar da yine Dovbyk'te kullanılacak.