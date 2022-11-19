Trabzonspor'un Dünya Kupası sonrası fikstür avantajı
Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası önemli bir fikstür avantajına sahip. İşte bordo-mavililerin fikstürü...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 19.11.2022- 14:48
Akyazı'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak bordo-mavililer, öncesinde taraftarı önünde Samsunspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak.
İlk yarı sonuna kadar devamında oynanacak 4 maçın ikisi yine iç sahada.
Karadeniz temsilcisi, Giresunspor ve Başakşehir'i konuk edecek. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük ve Alanyaspor karşılaşmaları var.