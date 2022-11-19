Trabzonspor'un iki efsane ismi Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara, Akyazı Stadı'nda taraftarlarla buluştu. Socios.com ile Trabzonspor, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 'Live the Dream' organizasyonu ile taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı.

Dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, Camp Nou, Wanda Metropolitano, Mestalla, Stadion Maksimir'de gerçekleştirdiği 'Live the Dream' organizasyonunu, Türkiye'de ilk kez Trabzonspor Kulübü iş birliği ile hayata geçirdi.

$TRA Fan Token sahibi taraftarlar, iki efsane isim Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara le birlikte Akyazı Stadı'nda gerçek hakemler yönetiminde 11'e 11 maç yaptı. Kendileri adına özel olarak hazırlanan formaları ile 'Bordo' ve 'Mavi' takım olarak özel seremoni eşliğinde sahaya çıkan taraftarları, bu eşsiz deneyimde tribünlerde de yakınları yalnız bırakmadı.

Maç sonunda Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu tarafından tüm oyunculara hatıra madalyaları ile en başarılı oyunculara 'Maçın Oyuncusu Ödülü' takdim edilirken, Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ve İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay da Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'ya özel teşekkür plaketlerini armağan etti.



REKOR BAŞVURU

Bugüne kadar Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Dinamo Zagreb, Real Sociedad ve Flamengo gibi dünyanın en büyük futbol kulüpleri ile hayata geçirilen "Live the Dream" organizasyonuna Trabzonspor deneyimi için rekor bir başvuru oldu. Dünyanın farklı yerlerinden binlerce $TRA Fan Token sahibi taraftar bu eşsiz deneyimi yaşamak için Socios.com uygulamasında başvuruda bulundu. Uygulamadaki etkileşimleri ile dünyanın en büyük kulüplerinin taraftarlarını geride bırakan bordo-mavili taraftarlar, 'Live the Dream' organizasyonunda da farklarını ortaya koydu.



YATTARA'DAN KOLBASTI SHOW

Her iki yarıda da coşkulu geçen mücadelelerin ardından penaltı atışlarının yapıldığı organizasyon sonrasında hem saha içindeki hem de tribünlerdeki izleyicilerin talebi üzerine İbrahima Yattara, 'Kolbastı' oynayarak stadyumdaki herkese Hüseyin Avni Aker nostaljisi yaşattı.