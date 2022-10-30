Karadeniz temsilcisinde Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı ile takımın önemli ismi Abdülkadir Ömür sezona kötü başladılar.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı 2 yıldızla özel olarak görüşecek!
Trabzonspor haberi: Bordo-mavililerde bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın özel bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 06:40
İki futbolcu da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor.
Bu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini bir hayli zora sokuyor.